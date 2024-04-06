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· Алина Алмакаева

«СВО кончится»: богами одаренный пророк математик Григорий Кваша вычислил точную дату и победителя

«СВО кончится»: богами одаренный пророк математик Григорий Кваша вычислил точную дату и победителя

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В уникальном мире, где научные знания и загадочная мистика переплетаются, выделяется Григорий Кваша - ученый с уникальным сочетанием экспертизы в астрологии, математике и истории. Его сенсационное предсказание относительно специальной военной операции (СВО) на Украине вызвало широкий резонанс.

Известный своими точными прогнозами, Григорий Кваша использует астрологические данные, математические модели и исторические параллели для анализа мировых событий. Его уникальный подход позволяет ему выявлять удивительные паттерны в движении небесных тел, которые прямо связаны с происходящими событиями.

Предсказание Кваши о завершении конфликта на Украине в 2025 году, где победителем будет Российская Федерация, основано на глубоком астрологическом анализе, математических расчетах и изучении исторических параллелей. Его уникальный метод привлекает внимание и вызывает интерес к его работе, делая его одним из самых авторитетных специалистов в данной области.

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