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«СВО кончится»: баснословно одаренный пророк-математик Кваша рассчитал точную дату и назвал победителя конфликта

Григорий Кваша — человек, который не только бро...

tvzvezda.ru

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Григорий Кваша — человек, который не только бросил вызов традиционной астрологии, но и предложил новый взгляд на предсказания.

Этот уникальный астролог, математик и теоретик утверждает: для точного прогнозирования не нужно смотреть на звезды. В своей работе он опирается на числа, временные циклы и даты, превращая астрологию в дисциплину, близкую к науке.

Цифры вместо созвездий: в чём суть подхода?

Метод Кваши основан на объединении астрологии с математическим анализом и историческими закономерностями. По его мнению, всё в мире развивается по определённым циклам, а изучение чисел позволяет увидеть, как события повторяются. Его исследования показывают, что понимание этих закономерностей открывает возможность заглянуть в будущее.

«История — это не хаотичный процесс, а строго структурированная последовательность событий. Осознание этих паттернов помогает предсказывать грядущие изменения», — утверждает Кваша.

Такой нестандартный подход привлекает внимание не только любителей астрологии, но и представителей научного сообщества.

Прогноз СВО: доказательство точности метода

Одним из самых ярких примеров успеха методики Григория Кваши стало его предсказание начала Спецоперации на Украине. Ещё в 2021 году он заявил, что конфликт начнётся в 2022 году, и оказался прав. Теперь он делает ещё одно смелое заявление: 2025 год станет годом окончания СВО.

По мнению астролога, исход конфликта будет зависеть не от военной силы или экономического потенциала, а от исторических и числовых факторов. «Победа в этом противостоянии будет за Россией», — уверенно заявляет Кваша.

Рождение новой астрологии

Методология Кваши вызывает противоречивые отклики. Его подход кардинально отличается от традиционных методов, вызывая как восхищение, так и скепсис. Тем не менее, его точные прогнозы подтверждают эффективность математического анализа в астрологии.

Кваша утверждает, что его подход открывает двери к созданию новой эры астрологии — дисциплины, где математические модели и исторические факты становятся инструментами для прогнозирования. Его работы доказывают, что астрология может быть не только искусством, но и наукой.

Астрология на стыке науки и интуиции

Историк-математик продолжает привлекать внимание своими идеями и исследованиями. Его работа, основанная на симбиозе чисел, истории и астрологии, предлагает взглянуть на предсказания с другой стороны. Его подход — это шаг к переосмыслению астрологии как точной и современной дисциплины, способной предсказывать будущее.

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