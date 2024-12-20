«СВО кончится»: баснословно одаренный пророк-математик Григорий Кваша вычислил точную дату разрешения и победителя конфликта

Григорий Кваша, астролог, математик и историк, разработал уникальный метод прогнозирования и уже не раз удивлял точностью своих предсказаний. Его подход, основанный на анализе чисел, временных циклов и исторических событий, вновь привлёк внимание общественности, озвучив дату завершения СВО.

Прогнозирование с опорой на числа и циклы

Методология Кваши кардинально отличается от классической астрологии. Вместо изучения звёздных карт он анализирует исторические закономерности, оперируя математическими моделями и временными циклами. По мнению Кваши, история развивается по спирали, и понимание её ритмов позволяет делать точные прогнозы о будущем.

Синтез астрологии, математики и теоретической истории помогает ему обнаруживать скрытые закономерности и предсказывать глобальные события. Одним из таких примеров стало его предсказание начала Специальной военной операции (СВО) на Украине, сделанное в 2021 году, за год до её начала.

Прогноз о завершении СВО

По словам Григория Кваши, СВО завершится в 2025 году. Однако исход конфликта, по его мнению, не будет зависеть от количества вооружений или экономической мощи сторон.

«Решающими станут факторы, связанные с финансовыми и ресурсными ограничениями, но победа России определится стратегическими аспектами, а не числом оружия или средств», — заявил астролог в интервью изданию «Царьград».

Почему его прогнозы привлекают внимание?

Григорий Кваша уже доказал точность своих методик. Его предсказание о начале СВО вызвало резонанс, а новый прогноз о завершении конфликта в 2025 году снова заставляет задуматься как экспертов, так и общественность.

Уникальность подхода Кваши заключается в отказе от традиционных астрологических инструментов. Он утверждает, что опора на числа и исторические циклы позволяет избежать субъективных ошибок и предлагать более объективный взгляд на будущее.

Что ждёт мир в 2025 году?

Если расчёты Григория Кваши окажутся верными, завершение СВО может стать поворотным моментом для всей мировой политики. По его мнению, это событие изменит глобальный баланс сил, а прогнозируемая победа России способна повлиять на геополитическую карту мира.

Тем не менее, даже самые точные прогнозы требуют взвешенного восприятия. Будущее остаётся многовариантным, и лишь время покажет, насколько верными окажутся выводы Кваши.

Григорий Кваша продолжает удивлять нестандартным взглядом на прогнозирование и смелыми предположениями. Его слова о 2025 годе вызывают интерес и оставляют поле для размышлений о возможном развитии событий в мире.