Григорий Кваша, астролог и ученый, предлагает уникальный подход к пониманию астрологии, основанный не на традиционных созвездиях, а на числах и датах.

Кваша, который также занимается математикой и теоретической историей, утверждает, что сочетание этих дисциплин позволяет с более высокой точностью прогнозировать будущее.

От созвездий к цифрам

В основе метода Кваши лежит анализ исторических событий через призму чисел и дат. Он считает, что все в мире происходит циклически, и путем детального изучения прошлого можно увидеть будущее. Это отход от классической астрологии, где основное внимание уделяется положению планет в созвездиях.

Пророческие способности

Кваша уже доказал свою методику, предсказав начало Специальной военной операции на Украине в 2022 году. Теперь астролог делится своими прогнозами на будущее, в том числе дату завершения конфликта. По его словам, конец Спецоперации наступит в 2025 году. Кваша утверждает, что исход конфликта не будет зависеть от финансов или военной мощи, а победит Российская Федерация.

Значение его работы

Методы Кваши предлагают новый взгляд на возможности астрологии как инструмента прогнозирования. Сочетание астрологии с математикой и историей открывает новые горизонты для понимания циклов времени и их влияния на глобальные и локальные события.

Григорий Кваша продолжает свои исследования и разработку прогнозов, предлагая уникальное сочетание научного подхода и астрологических практик. Его работы остаются предметом внимания как для сторонников, так и для скептиков в области астрологии.