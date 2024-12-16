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«СВО кончится»: баснословно одаренный пророк-математик Григорий Кваша рассчитал точную дату и назвал победителя конфликта

Григорий Кваша, астролог и исследователь истори...

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Григорий Кваша, астролог и исследователь исторических циклов, привлек внимание общественности своим прогнозом о завершении Специальной военной операции (СВО) в 2025 году.

Основываясь на анализе числовых последовательностей и временных циклов, Кваша разработал уникальный метод предсказаний, который он применил для анализа текущих событий.

Инновационная методика прогнозирования

В отличие от традиционной астрологии, Кваша не опирается на астрономические данные. Его подход включает анализ исторических событий через временные циклы и числа, что позволяет с высокой точностью предсказывать будущие события. По его мнению, понимание прошлых событий позволяет увидеть повторяющиеся закономерности.

«Анализируя даты и значимые события прошлого, мы можем предвидеть будущее», — говорит Кваша.

Предсказание завершения СВО в 2025 году

Кваша утверждает, что исход конфликта будет определяться не только военной мощью или экономическими факторами, но и более глубокими стратегическими изменениями, связанными с ресурсными ограничениями.

«Основные изменения произойдут из-за стратегических и ресурсных решений, что приведет к завершению конфликта в пользу России», — предсказывает астролог.

Отклик и интерес общества

Эффективность метода Кваши уже подтверждалась ранее — его предсказание о начале СВО в 2022 году оказалось точным. Его новый прогноз о завершении операции вызывает широкий интерес, как среди экспертов, так и в общественных кругах.

Перспективы 2025 года

Если предсказания Кваши окажутся верными, 2025 год обещает стать знаковым в мировой истории, существенно повлияв на геополитический баланс и международные отношения.

«2025 год может ознаменовать новый этап в глобальной истории, переопределяя существующие геополитические реалии», — отмечает Кваша.

Григорий Кваша продолжает удивлять уникальными методами прогнозирования, которые основываются на объединении математических, исторических и астрологических знаний. Его прогнозы не только привлекают внимание, но и стимулируют к более глубокому анализу текущих событий. Оставляет ли будущее место для оптимизма или предостерегает — покажет время.

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