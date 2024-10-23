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«СВО кончится»: баснословно одаренный пророк-математик Григорий Кваша обнародовал точную дату и победителя конфликта

Григорий Кваша — известный астролог, математик ...

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Григорий Кваша — известный астролог, математик и теоретик истории, чьи прогнозы неоднократно привлекали внимание широкой общественности.

В отличие от традиционных астрологов, Кваша делает акцент не на классические созвездия, а на числовые данные, даты и время событий. Его подход к предсказаниям основан на математике и цикличности исторических процессов, что, по его мнению, позволяет предсказывать будущее с большой точностью.

Астрология через числа и математику

Кваша убежден, что астрологические прогнозы должны строиться не на расположении звезд, а на анализе дат и временных отрезков. Такой методический подход объединяет в себе математику и историю, что позволяет лучше понять цикличность событий в мировой истории. «Все в мире движется по кругу», — утверждает он, и внимательное изучение прошлого, особенно дат и временных интервалов, помогает предсказать, что ждет человечество в будущем.

Прогноз Кваши на 2022 год: начало спецоперации

В 2021 году Григорий Кваша предсказал начало Специальной военной операции на Украине в 2022 году. Этот прогноз вызвал резонанс, когда его предсказание сбылось. Кваша объяснил свой метод через математический анализ исторических данных, что дало ему уверенность в правильности прогноза.

Прогноз завершения спецоперации: ключевой 2023 год и дата окончания

Теперь же, в 2023 году, Кваша сделал новый прогноз, который касается окончания Специальной военной операции. По его словам, 2023 год станет переломным, а само противостояние завершится в 2025 году. Однако астролог подчеркивает, что исход не будет зависеть от военной силы или финансовых возможностей сторон. Согласно его расчетам, победителем в этом конфликте станет Российская Федерация.

Причины окончания конфликта: взгляд Кваши

Григорий Кваша утверждает, что финансы, вооружение и мощь стран-участников конфликта не станут решающими факторами в его исходе. Вместо этого важную роль сыграет истощение ресурсов и экономическая целесообразность продолжения войны. Кваша также подчеркивает, что переломный момент уже наступил в 2023 году, и дальнейший ход событий неизбежно приведет к завершению боевых действий.

Влияние подхода Кваши на его прогнозы

Методика Кваши вызывает интерес благодаря сочетанию астрологии, математики и теоретической истории. Этот уникальный подход делает его прогнозы особенными на фоне классических астрологических предсказаний. По его мнению, будущее можно видеть через цифры и даты, изучая циклы прошлого.

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