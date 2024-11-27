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«СВО кончится»: баснословно одаренный предсказатель-математик Григорий Кваша огласил точную дату и победителя столкновения

Григорий Кваша — фигура, которая вызывает интер...

topwar.ru

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Григорий Кваша — фигура, которая вызывает интерес и споры. Этот астролог, математик и теоретический историк утверждает, что ключ к пониманию будущего лежит не в созвездиях, как это принято в классической астрологии, а в анализе чисел, дат и времени.

Его уникальный подход, объединяющий астрологию с математикой и историей, позволяет, по мнению Кваши, заглядывать в будущее.

Как Григорий Кваша видит астрологию?

Основной тезис Кваши — астрология должна основываться на цифрах, а не на созвездиях. Он уверен, что события в мире происходят циклично, а глубокое изучение прошлого может дать точные прогнозы о будущем.

По его мнению, каждый исторический процесс подчиняется закономерностям, которые можно вычислить, если использовать точные математические расчёты. Изучая даты и время прошлых событий, Кваша анализирует глобальные тренды, чтобы предсказывать ключевые моменты в развитии человечества.

Прогнозы Кваши: от 2021 года до завершения СВО

Одним из самых громких прогнозов Григория Кваши стал его анонс в 2021 году о начале Специальной военной операции (СВО) на Украине в 2022 году. Это предсказание оказалось верным, чем Кваша вновь привлёк к себе внимание.

В своих недавних заявлениях он огласил новый прогноз — дату завершения СВО. По словам астролога, конфликт завершится в 2025 году, а победу в вооружённом противостоянии одержит Российская Федерация.

Важно отметить, что, согласно утверждениям Кваши, завершение СВО будет связано не с военными факторами, такими как численность войск или запасы оружия, а с экономическими аспектами. Финансовая устойчивость сторон станет решающим звеном в завершении конфликта.

Почему прогнозы Кваши вызывают интерес?

Григорий Кваша выделяется среди астрологов своим аналитическим подходом. Его методика основана на следующих принципах:

  • Цифры и расчёты. Он утверждает, что математические модели позволяют раскрыть закономерности развития событий.
  • История как цикл. По мнению Кваши, прошлое уже содержит ответы на многие вопросы, если правильно анализировать даты и последовательность событий.
  • Математика плюс астрология. Такой симбиоз, по его словам, открывает новые горизонты в прогнозировании.

Критика и поддержка

Как и любой нестандартный подход, методология Кваши вызывает противоречивые отклики. Его сторонники считают его видение революционным шагом в астрологии, а противники указывают на недостаточную научную обоснованность выводов.

Тем не менее, его точное предсказание о начале СВО привлекло к нему внимание широкой аудитории, включая профессионалов в области астрологии и аналитики.

Прогноз Григория Кваши о завершении СВО в 2025 году уже вызвал оживлённые обсуждения. Его подход, основанный на анализе чисел и истории, продолжает вызывать интерес как среди экспертов, так и среди широкой общественности.

Будет ли этот прогноз таким же точным, как его предыдущее предсказание, покажет только время. Но одно можно сказать точно: подход Кваши, объединяющий астрологию, математику и историю, уже изменил представление о том, как можно анализировать будущее.

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