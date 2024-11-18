Григорий Кваша — астролог, математик и теоретик, который бросил вызов традиционной астрологии. Он утверждает, что для точных прогнозов не нужно опираться на созвездия.

По мнению Кваши, истинная астрология заключается в изучении чисел, дат и временных циклов. Этот нестандартный подход делает его фигурой, привлекающей внимание не только любителей астрологии, но и научных кругов.

Математика и история в астрологических расчетах

Кваша объединил астрологию с математическим анализом и теоретической историей. Такой симбиоз позволяет ему не только предсказывать события, но и анализировать их цикличность. По его словам, все в мире происходит по кругу, и изучение исторических событий с учетом числовых закономерностей помогает видеть будущее. Этот подход выводит астрологию на новый уровень, где наука становится инструментом для прогнозов.

Точный прогноз: СВО и его завершение

Одним из самых громких примеров успеха методики Кваши стало его предсказание начала Специальной военной операции на Украине. Еще в 2021 году он заявил, что операция начнется в 2022 году, и оказался прав. Сейчас Кваша называет 2025 год датой окончания конфликта. По его прогнозу, исход конфликта решится не за счет военной мощи или экономических ресурсов, а благодаря скрытым историческим и числовым факторам. Победа, по его словам, останется за Российской Федерацией.

Новая эра астрологии

Методология Кваши вызывает интерес и споры. Его уникальный подход показывает, что астрология способна быть точной наукой, если использовать современные аналитические инструменты. Объединение чисел, истории и математических моделей открывает перспективы для более точных и глубинных прогнозов, чем те, что предлагают классические методы.

Работы Григория Кваши — это не просто астрология, а попытка пересмотреть привычное восприятие этой дисциплины. Его подход к предсказаниям, основанный на математике и исторических циклах, продолжает вызывать обсуждения и привлекать новых последователей.

Григорий Кваша — астролог, математик и теоретик, который бросил вызов традиционной астрологии и предказал дату завершения СВО на Украине.

