Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«СВО кончится»: баснословно одаренный предсказатель-математик Григорий Кваша огласил точную дату и победителя конфликта

Григорий Кваша — астролог, математик и теоретик...

днронлайн.рф

Подписаться в Telegram

Григорий Кваша — астролог, математик и теоретик, который бросил вызов традиционной астрологии. Он утверждает, что для точных прогнозов не нужно опираться на созвездия.

По мнению Кваши, истинная астрология заключается в изучении чисел, дат и временных циклов. Этот нестандартный подход делает его фигурой, привлекающей внимание не только любителей астрологии, но и научных кругов.

Математика и история в астрологических расчетах

Кваша объединил астрологию с математическим анализом и теоретической историей. Такой симбиоз позволяет ему не только предсказывать события, но и анализировать их цикличность. По его словам, все в мире происходит по кругу, и изучение исторических событий с учетом числовых закономерностей помогает видеть будущее. Этот подход выводит астрологию на новый уровень, где наука становится инструментом для прогнозов.

Точный прогноз: СВО и его завершение

Одним из самых громких примеров успеха методики Кваши стало его предсказание начала Специальной военной операции на Украине. Еще в 2021 году он заявил, что операция начнется в 2022 году, и оказался прав. Сейчас Кваша называет 2025 год датой окончания конфликта. По его прогнозу, исход конфликта решится не за счет военной мощи или экономических ресурсов, а благодаря скрытым историческим и числовым факторам. Победа, по его словам, останется за Российской Федерацией.

Новая эра астрологии

Методология Кваши вызывает интерес и споры. Его уникальный подход показывает, что астрология способна быть точной наукой, если использовать современные аналитические инструменты. Объединение чисел, истории и математических моделей открывает перспективы для более точных и глубинных прогнозов, чем те, что предлагают классические методы.

Работы Григория Кваши — это не просто астрология, а попытка пересмотреть привычное восприятие этой дисциплины. Его подход к предсказаниям, основанный на математике и исторических циклах, продолжает вызывать обсуждения и привлекать новых последователей.

Григорий Кваша — астролог, математик и теоретик, который бросил вызов традиционной астрологии и предказал дату завершения СВО на Украине.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

17 часов назад

«Очень важен уход в течение первого года жизни»: врач дала советы мамам недоношенных детей

Новости России

час назад

билайн бизнес представил решения для улучшения мобильного покрытия на Третьем российском угольном саммите

травля тараканов в москве цена с гарантией 1 комнатная кв

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 16 ноября два пешехода погибли в ДТП

Новости России

2 дня назад

ВТБ повышает ставки по депозитам

монтаж кухонного гарнитура в Краснодаре

Новости Татарстана

день назад

Умер 58-летний экс-солит группы «На-На» Владимир Левкин

Новости Казани

4 часа назад

Опубликован райдер Григория Лепса перед концертом в Казани 18 ноября

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане подешевели сливочное масло и сыр

Новости Татарстана

19 часов назад

На трассе Татарстана образовалась 10-км пробка

Новости Татарстана

день назад

Бизнесмена из Татарстана подозревают в сокрытии налогов на 26 миллионов рублей
Лонгриды
2 дня назад

«Ты тупенький, а мы все умные»: стало известно, как бороться со школьным буллингом

Одним из наиболее распространенных их проявлени...

Новости Казани

15 минут назад

Ozon открывает новый логокомплекс для товаров в Казани

Интересное в Казани

день назад

Ложное ощущение безопасности: стоматолог из Казани рассказала, как можно потерять здоровые зубы

Новости Казани

25 минут назад

Мэр Метшин пошутил об отсутствии снега в Казани

Новости Казани

час назад

Власти опровергли уничтожение БПЛА под Казанью
В Татарстане на 70-м году жизни скончался ветер...
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане на 70-м году жизни скончался ветеран прокуратуры Иршат Яруллин

Новости Казани

час назад

В Казани с 2024 году построили дороги по площади больше, чем все Монако

Новости Казани

2 часа назад

Бастрыкину доложат о сироте-инвалиде из Казани, которую выселили с 2 детьми

Новости Казани

4 часа назад

Зарубежные СМИ написали о смерти женщины в Самосырово
Фолк-музыка помогает татарстанцам в поисках сво...
Важное в РТ
6 дней назад

Фолк-музыка помогает татарстанцам в поисках своей идентичности