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«СВО кончится»: баснословно одаренный предсказатель-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя конфликта

Григорий Кваша — астролог-новатор, который пере...

rutube.ru

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Григорий Кваша — астролог-новатор, который переворачивает традиционные представления об астрологии. Его подход отличается радикальным отказом от классических понятий созвездий и знаков зодиака.

Вместо этого он предлагает использовать цифры, даты и время, а также их математическое и историческое осмысление для составления прогнозов. Такой подход позволяет, по мнению Кваши, не только заглядывать в будущее, но и понимать закономерности повторяющихся событий в истории.

Астрология через призму математики и истории

Кваша уверен, что все в мире циклично, и события происходят по кругу. Глубокий анализ прошлых дат и событий, подкрепленный математическими расчетами, позволяет выявлять закономерности и предсказывать будущее. В этом заключается уникальность его метода, который сочетает астрологию, теоретическую историю и точные науки.

По словам Кваши, прошлое — это ключ к пониманию будущего. Его методика предлагает детально изучать исторические события, чтобы «выстроить мост» между прошедшим и грядущим. Этот подход получил свое подтверждение в предсказании ряда событий, включая начало Специальной военной операции (СВО) на Украине.

Точное предсказание СВО и новый прогноз

В 2021 году Григорий Кваша заявил, что военная операция на Украине начнется в 2022 году, и его предсказание оказалось точным. Теперь астролог огласил новый прогноз, который касается завершения конфликта.

По данным, опубликованным в «Царьграде», Кваша утверждает:

  • 2023 год стал переломным в ходе СВО. Этот период, по его мнению, знаменует значительные изменения в ситуации, которые приведут конфликт к логическому завершению.
  • Специальная военная операция завершится в 2025 году, а победителем станет Российская Федерация.
  • Финал конфликта, по мнению Кваши, будет обусловлен не превосходством в вооружении или экономической мощи сторон, а глубокими закономерностями исторического цикла.

Почему прогнозы Кваши заслуживают внимания

Григорий Кваша подчеркивает, что его методика — это не гадание и не абстрактные рассуждения. Это аналитический подход, который основан на фактах, цифрах и их взаимосвязях. Такие прогнозы позволяют не только предвидеть будущее, но и лучше понимать глобальные процессы.

Особенности подхода Кваши:

  • Математика как основа. Использование числовых расчетов для анализа исторических данных.
  • Исторические закономерности. Анализ повторяющихся событий и их влияние на развитие общества.
  • Долгосрочные прогнозы. Методика позволяет заглядывать на десятилетия вперед.

Методология Григория Кваши вызывает интерес не только среди астрологов, но и среди математиков и историков. Его предсказания о завершении СВО в 2025 году и переломе в 2023 году, безусловно, становятся темой для обсуждения. Использование науки в сочетании с астрологией открывает новые горизонты для прогнозирования будущего, что делает подход Кваши уникальным и заслуживающим внимания.

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