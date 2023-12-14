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«СВО кончится»: авторитетный пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя

«СВО кончится»: авторитетный пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя

warfiles.ru

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Григорий Кваша еще 30 лет назад начал изучать систему восточных гороскопов, чтобы доказать, что они являются выдумкой и сказками, однако в процессе изучения, ученый пришел к выводу, что на характер, судьбу и жизнь людей влияет не положение небесных тел, а их даты рождения. В связи с открытием Кваша создал свою систему прогнозов, которая называется структурный гороскоп.

Вместе с тем, астролог изучает теоретическую историю, которая позволяет прогнозировать будущее благодаря анализу прошлого. Иначе говоря, в мире существуют временные периоды, в течение которых происходят похожие друг на друга события, поэтому если детально изучить прошлое, то можно предсказать, что ждет людей в будущем.

В совокупности с математикой (расчеты дат и чисел) астрология и история позволяют Григорию Кваше составлять политические прогнозы, в число которых ранее уже вошло пророчество о начале СВО на Украине.

Но мир не стоит на месте и продолжает жить, и будущее до сих пор продолжает интересовать огромное количество людей, поэтому предсказатель составил прогноз и на окончание спецоперации: вооруженное столкновение России и Украины закончится в 2025 году, а победителем конфликта станет Российская Федерация, и, более того, после завершения СВО наша страна начнет развиваться и процветать, а все человечество в целом забудет об оружии, как о способе разрешения конфликтов.

Другими словами, Григорий Кваша предсказывает, что в 2025 году начнется период мира во всем мире и спокойствия, передает «ЦАРЬГРАД».

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