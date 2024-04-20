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СВО кончится: астролог-нумеролог и шаман-мистик дали свои прогнозы об окончании боевых действий

СВО кончится: астролог-нумеролог и шаман-мистик дали свои прогнозы об окончании боевых действий

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Оксана Гордиенко и Алексей Волос, известные в сфере предсказаний и шаманизма, делились своими взглядами на будущее России и Украины. Их прогнозы предлагают разные перспективы, но оба указывают на потенциал мирного разрешения текущих напряженностей.

По словам Гордиенко, Россия избежит масштабных военных действий, но столкнется с попытками террористических актов. Она также выразила уверенность в завершении специальной военной операции на Украине к концу 2024 года с началом улучшений уже в октябре текущего года. Гордиенко утверждает, что поддержка США вооружением Украины продолжится, способствуя подписанию мирных соглашений.

В то же время, Волос предсказывает завершение активной фазы конфликта на Украине к началу осени 2024 года, что приведет к урегулированию на условиях, выгодных для России. Волос выразил уверенность в предотвращении крупных террористических угроз в России благодаря усилиям людей со сверхъестественными способностями.

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