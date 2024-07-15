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СВО идет к концу: одаренные богами астролог-нумеролог и шаман-мистик поделились прогнозом об окончании военного столкновения

Люди с удивительными сверхъестественными способностями назвали россиянам дату завершение СВО на Украине.

anna-news.info

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С начала 2022 года, после вспышки конфликта между Россией и Украиной, мировое сообщество активно искало пути его разрешения.

Обычно в таких ситуациях на переднем плане оказываются политические и экономические аналитики, однако недавно все больше внимания привлекают участники с необычными методами и взглядами.

Оксана Гордиенко, провидица с утвержденной репутацией, делает оптимистичные прогнозы относительно снижения напряженности конфликта к концу этого года. Она уверяет, что осенью могут быть предприняты значительные шаги к примирению, благодаря вмешательству США, что способствует началу мирного урегулирования ситуации.

Параллельно с Гордиенко, Алексей Волос, шаман с особыми дарованиями, также видит скорое мирное разрешение конфликта. Он предсказывает прекращение военных действий уже к осени текущего года и указывает на успех дипломатических усилий, которые приведут к выгодному исходу для России. Волос акцентирует внимание на значении сверхъестественных сил в предотвращении новых угроз безопасности.

Хотя многие могут скептически относиться к предсказаниям людей с паранормальными способностями, несомненно, их участие добавляет новые оттенки в диалог о международном кризисе. Подобные предсказания подчеркивают стремление общества к восстановлению мира и стабильности, предлагая альтернативные подходы к разрешению глобальных конфликтов и обогащая общественный дискурс свежими идеями.

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