Предсказавший СВО на Украине еще до ее начала Григорий Кваша составил новый прогноз, в котором рассказал россиянам, когда вооруженное столкновение двух стран подойдет к финалу, передает Царьград.

Видит будущее Кваша с помощью детального изучения теоретической истории: согласно мнению предсказателя, мир живет циклично, то есть то, что было раньше, обязательно повторится вновь. Таким образом историк предсказал начало Спецоперации на Украине, заявив, что она начнется в 2022 году.

Происходят эти события, потому что в 2021 году для Российской Федерации начался трудный период, который продлиться до 2025 года, а затем весь мир станет спокойнее, и Россия начнет развиваться. СВО также будет завершено в 2025 году, заявил Григорий Кваша.