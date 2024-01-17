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«СВО будет завершено»: одаренные высшими силами шаманы из Сибири назвали дату и победителя конфликта

«СВО будет завершено»: одаренные высшими силами шаманы из Сибири назвали дату и победителя конфликта

9111.ru

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Шаманы – люди, которые одарены удивительными сверхъестественными способностями, умеют общаться с духами, а также предвидеть будущее. С помощью своих необъяснимых сил сибирские шаманы рассказали, когда Спецвоенная операция подойдет к финалу, и конфликт России и Украины будет разрешен, пишет информационно-новостной портал ТАСС.

Согласно предсказанию Верховного шамана РФ вооруженное столкновение двух стран завершится приблизительно в конце лета – в начале осени 2024 года. Более того, шаман назвал и победителя противостояния: им станет российское государство.

Однако предсказатели предупреждают, что помимо радостных событий Российскую Федерацию ожидают и плохие совсем не радующие явление, к которым относятся серьезные климатические катаклизмы, связанные с потопами, наводнениями и подтоплениями.

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