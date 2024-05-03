Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Свиная шкура вместо свинины: в Роскачестве озвучили худшие марки ветчины

Роскачество провело обширное исследование ветчины из свинины, охватившее 21 торговую марку. Анализ включал 234 параметра безопасности, качества и достоверности маркировки, позволяя всесторонне оценить продукцию на российском рынке.

shop.remit.ru

Подписаться в Telegram

Роскачество провело обширное исследование ветчины из свинины, охватившее 21 торговую марку. Анализ включал 234 параметра безопасности, качества и достоверности маркировки, позволяя всесторонне оценить продукцию на российском рынке.

В исследовании было выявлено, что продукция 8 торговых марок, включая известные бренды как «Черкизово» и «Рублевский», не соответствует обязательным ГОСТам. Эти выводы подтверждают распространенное мнение среди потребителей о сниженном качестве некоторых мясных продуктов. Опрос, проведенный Центром изучения потребительского поведения Роскачества, показал, что большинство потребителей сталкивались с некачественной ветчиной, отмечая её чрезмерную соленость, странный вкус и запах, а также тенденцию к рассыпанию.

Основные опасения потребителей касались наличия в ветчине несвинины, таких как молотые кости и курица, а также добавок вроде крахмала и воды. Однако результаты исследований Роскачества опровергли эти предположения. ДНК-анализ и гистологические тесты подтвердили, что в каждой проверенной ветчине присутствует свинина, соответственно заявленной в маркировке. Из 19 марок, где было найдено ДНК птицы, большинство случаев объясняется контаминацией, не свидетельствуя о замене свинины птицей.

Кроме того, в исследовании были обнаружены следы других компонентов, не указанных на упаковке, таких как животный белок, субпродукты, свиная шкура и мясо механической обвалки. Несмотря на это, содержание консервантов и антибиотиков оставалось в пределах нормы, а содержание влаги не превышало стандартов, что свидетельствует о соблюдении производителями требований качества.

В заключение, хотя некоторые образцы ветчины показали наличие нежелательных компонентов, в целом исследование подтвердило, что большинство продуктов соответствует заявленным стандартам качества. Эти данные помогут потребителям делать более обоснованный выбор и способствовать повышению доверия к мясной продукции на рынке.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 3 мая похолодает до −5, ожидаются снег и дождь

Гид по скидкам Казани

день назад

Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году

вызов поморки тараканов в москве

Новости Казани

день назад

В Казани люди в медицинских масках напали на прохожих на Дубравной

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

уроки игры на мандолине в Москве

Новости Казани

день назад

Мэрия Казани прокомментировала избиение пассажира кондуктором

Новости Казани

13 часов назад

В подземке у улицы Баумана снесли часть ларьков

Новости Татарстана

день назад

55-летняя певица Чижевская подала на развод с приемным сыном

Новости Казани

15 часов назад

ТЦ «Южный» эвакуирован из-за сообщения о минировании

Новости Татарстана

день назад

В «Ак Барсе» сделали жирный намек, кто станет следующим главным тренером команды
Новости Татарстана
15 минут назад

В Татарстане ближайшие ночи могут стать самыми холодными в истории с 1969 года

В Татарстане ближайшие ночи могут стать самыми холодными в истории с 1969 года

Новости Казани

час назад

В Казани на Вишневского мужчина с ножом напугал прохожих

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения

Новости Казани

14 часов назад

Водитель стал жертвой ДТП с автобусом и грузовиком под Казанью

Новости Казани

16 часов назад

Бюджетникам трех госучреждений повысят оклады на 5%
На участке трассы М7 временно приостановят движение утром 3 мая
Новости Казани
2 часа назад

На участке трассы М7 временно приостановят движение утром 3 мая

Новости Татарстана

17 часов назад

Большинство российских предпринимателей оптимистично смотрят в будущее

Новости Татарстана

19 часов назад

Глава Тукаевского района Фаил Камаев остался под стражей

Новости Татарстана

20 часов назад

Представители АО «Транснефть — Прикамье» приняли участие в студенческой ярмарке вакансий в г. Уфе
Интересное в Казани
6 дней назад

Новый кандидат в депутаты: молодой предприниматель вступает в избирательную гонку РТ 2024
Казань на 10 месте среди популярных ж/д направлений на 1 Мая
Новости Казани
день назад

Казань на 10 месте среди популярных ж/д направлений на 1 Мая