Свиная шкура вместо свинины: в Роскачестве озвучили худшие марки ветчины

Роскачество провело обширное исследование ветчины из свинины, охватившее 21 торговую марку. Анализ включал 234 параметра безопасности, качества и достоверности маркировки, позволяя всесторонне оценить продукцию на российском рынке.

В исследовании было выявлено, что продукция 8 торговых марок, включая известные бренды как «Черкизово» и «Рублевский», не соответствует обязательным ГОСТам. Эти выводы подтверждают распространенное мнение среди потребителей о сниженном качестве некоторых мясных продуктов. Опрос, проведенный Центром изучения потребительского поведения Роскачества, показал, что большинство потребителей сталкивались с некачественной ветчиной, отмечая её чрезмерную соленость, странный вкус и запах, а также тенденцию к рассыпанию.

Основные опасения потребителей касались наличия в ветчине несвинины, таких как молотые кости и курица, а также добавок вроде крахмала и воды. Однако результаты исследований Роскачества опровергли эти предположения. ДНК-анализ и гистологические тесты подтвердили, что в каждой проверенной ветчине присутствует свинина, соответственно заявленной в маркировке. Из 19 марок, где было найдено ДНК птицы, большинство случаев объясняется контаминацией, не свидетельствуя о замене свинины птицей.

Кроме того, в исследовании были обнаружены следы других компонентов, не указанных на упаковке, таких как животный белок, субпродукты, свиная шкура и мясо механической обвалки. Несмотря на это, содержание консервантов и антибиотиков оставалось в пределах нормы, а содержание влаги не превышало стандартов, что свидетельствует о соблюдении производителями требований качества.

В заключение, хотя некоторые образцы ветчины показали наличие нежелательных компонентов, в целом исследование подтвердило, что большинство продуктов соответствует заявленным стандартам качества. Эти данные помогут потребителям делать более обоснованный выбор и способствовать повышению доверия к мясной продукции на рынке.