Свиная шкура вместо свинины: эксперты Роскачества раскрыли худшие марки ветчины

Роскачество недавно провело обширное исследование свиной ветчины, представленной на российском рынке, обнаружив значительные различия в качестве и безопасности продукции.

В ходе анализа были проверены более двухсот параметров, включая безопасность, качество продукции и точность маркировки.

Исследование показало, что некоторые известные бренды, такие как «Черкизово» и «Рублевский», не соответствовали государственным стандартам, что подняло вопросы о качестве предлагаемых мясных продуктов. Потребители указывали на проблемы, такие как высокая соленость и необычный вкус и запах ветчины, а также её тенденцию к крошению.

Среди распространенных мифов было предположение о наличии в ветчине ингредиентов несвиного происхождения, например молотых костей или курицы, а также добавлении крахмала и воды. Однако ДНК-анализ и гистологические испытания опровергли эти утверждения, подтвердив соответствие содержания свинины заявленной маркировке.

Особое внимание было уделено обнаружению недекларированных компонентов, таких как животный белок, субпродукты и свиная шкура. Впрочем, уровни антибиотиков и консервантов соответствовали допустимым нормам, а влажность находилась в рамках стандартных параметров.

Хотя анализ выявил ряд несоответствий, в целом он подтвердил, что большая часть продукции отвечает заявленным критериям качества. Результаты исследования Роскачества обеспечивают ценные данные для потребителей, способствуя более осознанному выбору и повышению уровня доверия к мясным продуктам на внутреннем рынке.