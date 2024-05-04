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Свиная шкура вместо свинины: эксперты Роскачества озвучили худшие марки ветчины

Последние результаты исследования Роскачества по ветчине из свинины предоставили глубокий взгляд на качество и безопасность мясных продуктов, представленных на рынке России.

svetofornadom.ru

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Последние результаты исследования Роскачества по ветчине из свинины предоставили глубокий взгляд на качество и безопасность мясных продуктов, представленных на рынке России.

Это исследование обнаружило важные данные о соответствии продукции необходимым стандартам и о распространенных мифах среди потребителей.

В рамках исследования было проанализировано более двухсот параметров, которые оценивали безопасность, качество и точность маркировки. Результаты показали, что восемь изученных брендов, в том числе известные как «Черкизово» и «Рублевский», не соответствовали установленным Государственным стандартам, подтверждая опасения о падении качества некоторых мясных изделий.

Потребители выражали недовольство из-за высокой солености, необычного вкуса и запаха ветчины, а также её склонности к рассыпанию. Высказывались предположения о наличии в продукте ингредиентов несвиного происхождения, таких как молотые кости или курица, а также применении крахмала и воды. Однако, ДНК-анализ и гистологические тесты опровергли эти опасения, подтвердив наличие свинины в соответствии с маркировкой.

В исследуемых образцах также обнаружились недекларированные компоненты, включая животный белок, субпродукты, свиную шкуру и мясо механической обвалки. Тем не менее, уровни консервантов и антибиотиков соответствовали нормам, а влажность была в пределах стандартных значений.

Несмотря на обнаружение некоторых несоответствий, анализ в целом подтвердил, что большинство продукции отвечает заявленным стандартам качества. Эти результаты предоставляют важную информацию для потребителей, способствуя более осведомленному выбору и повышению уровня доверия к мясным продуктам на рынке России.

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