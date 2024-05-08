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Свиная шкура, а не свинина: эксперты Роскачества озвучили худшие марки ветчины

Свежие исследования Роскачества касательно ветчины из свинины выявили проблемы с качеством некоторых брендов, предлагаемых на российском рынке.

mykaleidoscope.ru

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Свежие исследования Роскачества касательно ветчины из свинины выявили проблемы с качеством некоторых брендов, предлагаемых на российском рынке.

Проведённый анализ позволил глубже понять качество и безопасность доступных мясных продуктов, опровергая некоторые мифы, укоренившиеся среди потребителей.

Эксперты изучили ветчину по более чем 200 параметрам, оценивая безопасность, качество и правильность маркировки. Оказалось, что восемь брендов, в числе которых «Черкизово» и «Рублевский», не соответствуют ГОСТу, подтвердив опасения по поводу качества некоторых мясных изделий.

Потребители часто жалуются на пересоленность, странный запах и вкус, а также на то, что ветчина рассыпается. Они предполагали наличие ингредиентов не свиного происхождения, таких как курица или костная мука, и добавление крахмала и воды. Однако ДНК-анализ и гистологические тесты показали, что эти подозрения не обоснованы — продукт соответствует маркировке и заявленному содержанию свинины.

Исследования также выявили недекларированные компоненты, среди которых животный белок, субпродукты, свиная кожа и мясо механической обвалки. Однако содержание консервантов и антибиотиков соответствует нормам, а влажность не превышает стандартных показателей.

Хотя были обнаружены некоторые нарушения, анализ подтвердил, что большинство брендов ветчины соответствует стандартам. Эти результаты предоставляют полезную информацию для осознанного выбора и способствуют укреплению доверия к мясной продукции на российском рынке.

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