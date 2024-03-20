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Свежая льгота для всех пенсионеров: с марта уже можно не платить

Свежая льгота для всех пенсионеров: с марта уже можно не платить

РИА

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Новая льгота для пенсионеров, начиная с 15 марта, будет предоставляться через специальные карты, выдаваемые на уровне регионов. Она позволит пенсионерам экономить на проезде в общественном транспорте в течение месяца. Программа льготных проездных карт уже запущена в Хабаровске, где пожилые граждане могут бесплатно пользоваться городским транспортом. Сообщает Наша Газета Новороссийск.

Карты можно будет получить с 15 марта всего за три дня – до воскресенья, при предъявлении пенсионного удостоверения или паспорта. Идея о предоставлении льготного проезда пожилым людям была принята поддержкой молодежного сообщества и мэрии города.

Пенсионерам по этим картам предоставится бесплатный проезд на определенных маршрутах в течение определенного периода времени - с 1 мая по 1 июня. Количество бесплатных поездок будет ограничено до десяти поездок в пределах населенного пункта.

Также в апреле возможность бесплатного проезда будет доступна для пенсионеров с дачными участками во многих регионах России. Однако рекомендуется заранее уточнить наличие данной льготы в местных органах социальной защиты.

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