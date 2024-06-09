Свеклы станет больше в 3 раза: всего 1 чайная ложка для богатого урожая

Многие огородники считают древесную золу одним из лучших натуральных удобрений для свеклы.

Это источник ценных микроэлементов и отличный стимулятор роста, а также профилактическое средство от болезней. ИА Stavropol.Media рассказывает о секретах применения золы на грядках со свеклой.



Какую золу выбрать?



Используйте золу, полученную при сжигании древесины лиственных пород, например, дуба или березы. Важно, чтобы она была чистой, без примесей пластика, резины и других материалов.



Когда вносить золу?



Золу можно вносить на протяжении всего сезона: перед посевом, при прореживании всходов и в период активного роста корнеплодов. Наиболее эффективно первое внесение – перед посевом семян.



Как правильно вносить золу?



Перед посевом:равномерно распределите золу по поверхности грядки (150-200 г на кв.м) и перекопайте почву.

Для подкормки: приготовьте зольный раствор (100 г на 10 л воды) и поливайте им растения под корень, избегая попадания на листья.



Важные нюансы:



Не рекомендуется совместное использование золы с азотными удобрениями, так как это ухудшает усвоение азота растениями.

Соблюдайте меру: избыток золы может привести к дисбалансу питательных веществ в почве.



Важно помнить: даже при точном соблюдении рекомендаций результат может варьироваться в зависимости от множества факторов, таких как состав почвы, климатические условия и сорт свеклы.