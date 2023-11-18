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· Алина Алмакаева

Сведут противоположный пол с ума: ученые обнародовали группу крови самых красивых жителей

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Последние научные исследования раскрыли особенности людей с различными группами крови.

Согласно данным исследований, люди с первой группой крови оказались наиболее сексуальными и обладают уникальной способностью влиять на окружающих. Обладатели второй группы крови, в свою очередь, проявились настоящими харизматиками, трудолюбивыми и талантливыми личностями, способными проявлять сострадание.

Третья группа крови является особым «наградителем», уделяя своим обладателям чувственность и нежность. Ученые подтверждают, что такие качества свойственны многим людям с третьей группой крови.

Касаясь четвертой группы крови, она позволяет проявить особое качество романтизма, не забывая о выполняемых обязанностях и проявляя ревностное старание.

Кроме того, было определено, что обладатели второй отрицательной группы крови не стремятся к повышению интеллекта, однако это явление присуще лишь мужчинам. Они часто проявляют спонтанность, беспокойство и редко занимаются одним делом продолжительное время.

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