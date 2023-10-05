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Свадьбу сыграли в полевых условиях: военнослужащий встретил на СВО свою возлюбленную

Свадьбу сыграли в полевых условиях: военнослужащий встретил на СВО свою возлюбленную

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Любовь приходит тогда, когда ее совсем не ждешь. Так, светлое чувство настигло ефрейтора медика Алену, родом из Омска и лейтенанта разведки Алексея, уроженца Шумерли: они полюбили друг друга и сыграли свадьбу в полевых условиях.

История любви молодых людей началась при необычных обстоятельствах. Из-за нарушения дисциплины медсестра Алена была вынуждена покинуть свою медчасть. Но перед отъездом девушка оставила свой номер телефона лейтенанту Алексею, чтобы помочь вылечить солдат его роты от отравления. При этом Алексей с первого взгляда понял: Алена его судьба.

Медсестра после отъезда совсем одна заблудилась на трассе у ближайшего города и куда ей идти не знала. Спас Алену звонок знакомого нам уже лейтенанта разведки: молодой человек выяснил, что девушка в беде и отправился ей помогать. Алексей забрал медсестру, утром отвез ее на вокзал и оплатил билет. Пока девушка ждала свой поезд, Алексей приезжал к Алене, и они вместе проводили время.

Когда медсестра Алена вернулась в часть, Алексей ее уже ждал: сначала он приезжал ее проведать, а в скором времени лейтенант разведки объявил, что девушка станет его женой.

Свадьба Алены и Алексея прошла летом 2023 года: расписались влюбленные в ЗАГСе, девушка была в фоте и белом сарафане, как положено невестам. Несмотря на полевые условия в зоне СВО, родилась новая счастливая семья, которая мечтает о детях и собственном большом доме.

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