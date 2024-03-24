Шутки кончились: жителей России призвали покинуть свои жилые дома 25 марта 2024 года

В России жителям предложили покинуть свои уютные дома не из-за какой-то кризисной ситуации, а ради уникальных астрономических явлений, которые март приготовил для наблюдения.

На этот раз астрономический календарь наполнился важными датами: 10 марта новолуние удивляло ночным небом, 20 марта даровало весеннее равноденствие.

Однако, настоящее визуальное шоу намечено на 24 марта. В этот день планета Меркурий достигнет своей максимальной восточной элонгации, отойдя на 18.7 градусов от Солнца. Это уникальное явление предоставляет благоприятную возможность для наблюдения, так как планета будет высоко на небесной сфере, видимой сразу после заката, правда на низком уровне над горизонтом.