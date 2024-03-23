Новости России
· Алина Алмакаева

Шутки кончились: жителей России призвали покинуть свои жилые дома 24 марта 2024 года

Шутки кончились: жителей России призвали покинуть свои жилые дома 24 марта 2024 года

iz.ru

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Жителей России призвали покинуть свои дома по особой, причине.

В марте текущего года астрономические феномены порадовали обитателей страны разнообразием невероятных событий. 10 марта была возможность увидеть новолуние, а 20 марта - наступление весеннего равноденствия.

Но самым увлекательным и долгожданным событием станет 24 марта, когда планета Меркурий достигнет своей наибольшей восточной элонгации в 18.7 градусов относительно Солнца. Этот период будет благоприятным для наблюдений, так как планета будет находиться на самой высокой точке на вечернем западном небе. Ученые подчеркивают, что возможность увидеть это астрономическое явление обеспечено сразу после заката на низком уровне видимости.

Для максимально комфортного наблюдения сверхъестественного шоу рекомендуется покинуть городскую суету. Только в отдалении от населенных пунктов можно полюбоваться ясностью небосвода, так как отсутствие сильного света способствует чистоте и ясности астрономических наблюдений.

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