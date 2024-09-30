Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Шутки кончились: 2 октября всех попросили покинуть дома

На всей территории России 2 октября пройдет про...

vk.com

Подписаться в Telegram

На всей территории России 2 октября пройдет проверка системы оповещения гражданской обороны, сообщает пресс-служба МЧС.

В рамках проверки, на одну минуту будет замещен эфир всех радио- и телеканалов сигналом «Внимание всем!». Это мероприятие проводится для тестирования готовности муниципальных и региональных систем оповещения к действиям в экстренных ситуациях.

Цели проверки

Основная цель этой процедуры — убедиться, что системы оповещения населения функционируют исправно и способны в кратчайшие сроки передать жизненно важную информацию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Это ключевой элемент национальной безопасности, позволяющий мгновенно реагировать на угрозы и минимизировать потенциальные риски для здоровья и жизни граждан.

Как это происходит?

Во время проверки, радио- и телевизионные станции на короткое время прервут своё обычное вещание для трансляции сигнала «Внимание всем!», за которым следуют инструкции или уведомление о тестировании системы. Это стандартная практика, направленная на проверку технических аспектов системы оповещения.

История и периодичность проверок

Проверки системы оповещения проводятся регулярно. Последняя подобная операция была осуществлена 6 марта текущего года, и до того — 4 октября 2023 года. Регулярность таких мероприятий критически важна для поддержания системы в рабочем состоянии.

Что делать во время проверки?

Гражданам не требуется предпринимать какие-либо специальные действия во время проведения проверки системы оповещения. Важно лишь осознавать, что прерывание радио- и телепередач является частью плановой проверки, и после короткого перерыва вещание возобновится в обычном режиме.

Значение для общественной безопасности

Эти проверки необходимы для поддержания высокого уровня готовности к чрезвычайным ситуациям, обеспечивая, что каждый гражданин будет информирован о необходимости предпринять меры безопасности или другие действия в случае реальной угрозы. Это обеспечивает, что системы оповещения остаются надежным средством для защиты населения.

Проверка системы оповещения населения является важной частью стратегии гражданской защиты, направленной на обеспечение безопасности граждан в любых чрезвычайных ситуациях.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

день назад

Есть кашу на завтрак - недостаточно: эксперты из Казани показали, что на самом деле нужно для здорового образа жизни

Гид по скидкам Казани

день назад

"Хочу дом, но какой?": рассказываем, из чего лучше строить в Казани

масло чайного дерева от тараканов отзывы

Новости Татарстана

день назад

Под Казанью произошел большой пожар

Интересное в Казани

3 дня назад

Кухня и зал под любое настроение. Где в Казани можно вкусно поесть, выбирая обстановку

электромонтажные работы в Казани

Новости Татарстана

день назад

Татарстанцев ждут заморозки до -1 градуса

Новости Татарстана

день назад

Около Иннополиса образовалась 13 километровая пробка

Новости Татарстана

день назад

Отопительный сезон для казанцев начался раньше срока

Новости Казани

14 часов назад

Какие масштабные события пройдут в Казани уже в 2025 году

Новости Татарстана

5 часов назад

На станции Тихоново 30 сентября приостановили движение поездов
Новости Казани
11 часов назад

Казань на 17 месте среди городов по уровню зарплат в России

В городе чистая зарплата больше стоимости потре...

Новости Татарстана

2 часа назад

В ЖК Светлый пьяные мужчины избили подростков в магазине

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанские веранды: топ мест для незабываемых вечеров

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане 1 октября ожидается +23 градуса

Новости Казани

6 часов назад

Бывший прокурор Альметьевска и Казани стал советником главы исполкома города
На 834 км трассы М7 в Татарстане построили надз...
Новости Татарстана
9 часов назад

На 834 км трассы М7 в Татарстане построили надземный переход

Новости Казани

7 часов назад

В Казани экс-главе КирМоса Миронову продлили арест до 15 декабря

Новости Казани

8 часов назад

В «Казэнерго» заявили о полной своей готовности к отопительному сезону

Новости Казани

9 часов назад

Педагогов Казани признали одними из лучших в РФ
Всё о Манго – Экзотический фрукт с богатой исто...
Интересное в Казани
5 дней назад

Всё о Манго – Экзотический фрукт с богатой историей