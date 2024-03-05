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· Артем Акчурин

Супертонкие блины: всего 1 новый ингредиент дает разницу вкуса — как приготовить за 10 минут

Супертонкие блины: всего 1 новый ингредиент дает разницу вкуса — как приготовить за 10 минут

delo-vcusa.ru

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Каждый из нас хорошо знаком с классическим вкусом домашних блинчиков. Но что, если немного изменить этот вкус?

Если вы ищете разнообразия, то смело добавляйте сыр в тесто! Каждый раз появляется больше и больше вариантов начинок для блинов, и хозяйки и повара придумывают все новые способы обогатить вкус этого блюда. Сообщает ИА Stavropol.Media.

Один из нестандартных ингредиентов, который легко может вам помочь - это сыр. Приставные компоненты рецепта остаются стандартными: мука, молоко, сахар, яйца. Однако, после замешивания теста, добавьте примерно 100 грамм натертого сыра на мелкой терке и мелко нарезанный зеленый лук. Обратите внимание, что эти ингредиенты следует добавить в самом конце приготовления, аккуратно вмешивая их, чтобы избежать образования комочков.

После этого, смело приступайте к жарке. В итоге, ваши блины приобретут новый насыщенный вкус и идеально подойдут для фарширования творожным сыром, рыбой или мясом.

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