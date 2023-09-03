Сумка для доставки еды вместо портфеля: отец школьницы рассказал, как так вышло

В интернете 1 сентября распространилось видео с девочкой, которая шла в школу с сумкой из службы доставки. Отцом девочки является уфимец Денис, который рассказал, что занимается продвижением контента в интернете. Как оказалось, видео со своей дочкой было его идеей и целью создать что вирусное.



Кроме того, многие стали думать, что девочка из необеспеченной семьи, но в одной из групп социальных сетей администрация подтвердила, что героиня видео ни в чем нуждается.