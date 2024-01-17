Новости России
· Ульяна Сенько

Шумите, но не обижайте животных: что нельзя делать 17 января, чтобы не привлечь в свою жизнь беды

Шумите, но не обижайте животных: что нельзя делать 17 января, чтобы не привлечь в свою жизнь беды

tritonstroy.ru

Подписаться в Telegram

Народные приметы - это сведения, которые могут рассказать людям о предстоящих событиях, собираемые многие годы или даже века нашими предками. В настоящее время многие люди продолжают верить в них и придерживаться советам из прошлого, чтобы не навести на себя, свою семью и свой дом беды. Существуют разные виды примет: по рассыпанным продуктам, по поведению животных, по разбитой посуде и многие другие. Но есть также и приметы, связанные с конкретным днем. Что можно, а что нельзя делать 17 января, чтобы не привлечь в свою жизнь несчастья, а также о чем может рассказать этот зимний день о нашем будущем?

17 января, согласно народным преданиям, является временем, когда люди продолжают проводить ритуалы для защиты своего дома от нечистой силы. Важной частью этого обряда является создание грохота и шума, чтобы отогнать злых духов. Люди берут пустую кастрюлю и половник, ходят по всему дому и издают громкие звуки. Также рекомендуется зажигать свечи, чтобы наполнить дом светом.

На 17 января также приходятся святочные гадания. Девушки выходят на улицу ночью, рассматривают звезды и особенно Большую Медведицу. Если они видят ее справа от себя, гадание на своего суженого обещает удачу в этом году. Если она находится слева, то свадьбы, вероятно, не будет в ближайшем будущем.

Важным аспектом этого дня также является забота о животных. Рекомендуется кормить уличных котов и собак, а также проявлять особую заботу о домашних питомцах.

Существуют и определенные запреты на этот день:

  • Категорически запрещено обижать животных и насекомых, так как это может привлечь гнев святого и вызвать тяжелое заболевание.
  • Рекомендуется воздерживаться от бранных слов и ругани, чтобы не привлекать внимание злых духов до Крещения.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

14 часов назад

Бывший член ОПГ поделился впечатлениями о сериале «Слово пацана»

Гид по скидкам Казани

день назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

помощь от тараканов в квартире

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в 146 раз выросла заболеваемость корью

Новости Татарстана

15 часов назад

В Казань прилетел ИЛ-62М, сделавший «разворот над Атлантикой»

цена за штукатурку стен за квадратный метр в Краснодаре

Лонгриды

день назад

«30 минут искали гидранты»: что известно о масштабном пожаре в отеле «Астория» в Казани

Лонгриды

12 часов назад

Оттепели отменяются: ждать ли аномальные морозы на Крещение в Казани

Новости Татарстана

день назад

Десятки тысяч земель заберут у инвестфонда ради дороги

Новости Татарстана

день назад

Во время проведения «Игр будущего» ограничат движение по некоторым улицам
Лонгриды
12 часов назад

Оттепели отменяются: ждать ли аномальные морозы на Крещение в Казани

Оттепели отменяются: ждать ли аномальные морозы на Крещение в Казани

Новости Татарстана

13 часов назад

Татарстанцам рассказали, как защитить себя от мошенников

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

Новости Татарстана

13 часов назад

Казанец выиграл 300 тысяч рублей с треком «Береги любовь» в шоу «Конфетка» на ТНТ

Новости Татарстана

14 часов назад

Бывший член ОПГ поделился впечатлениями о сериале «Слово пацана»
«30 минут искали гидранты»: что известно о масштабном пожаре в отеле «Астория» в Казани
Лонгриды
день назад

«30 минут искали гидранты»: что известно о масштабном пожаре в отеле «Астория» в Казани

Новости Татарстана

14 часов назад

Прокуратура РТ запустила проверку после массового ДТП на трассе М-7

Новости Татарстана

15 часов назад

Хадиуллин: школьники не получат аттестат без регистрации в системе ГИА

Новости Татарстана

15 часов назад

В Казань прилетел ИЛ-62М, сделавший «разворот над Атлантикой»
Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.
Полезное
4 дня назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.