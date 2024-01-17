Шумите, но не обижайте животных: что нельзя делать 17 января, чтобы не привлечь в свою жизнь беды

Народные приметы - это сведения, которые могут рассказать людям о предстоящих событиях, собираемые многие годы или даже века нашими предками. В настоящее время многие люди продолжают верить в них и придерживаться советам из прошлого, чтобы не навести на себя, свою семью и свой дом беды. Существуют разные виды примет: по рассыпанным продуктам, по поведению животных, по разбитой посуде и многие другие. Но есть также и приметы, связанные с конкретным днем. Что можно, а что нельзя делать 17 января, чтобы не привлечь в свою жизнь несчастья, а также о чем может рассказать этот зимний день о нашем будущем?

17 января, согласно народным преданиям, является временем, когда люди продолжают проводить ритуалы для защиты своего дома от нечистой силы. Важной частью этого обряда является создание грохота и шума, чтобы отогнать злых духов. Люди берут пустую кастрюлю и половник, ходят по всему дому и издают громкие звуки. Также рекомендуется зажигать свечи, чтобы наполнить дом светом.

На 17 января также приходятся святочные гадания. Девушки выходят на улицу ночью, рассматривают звезды и особенно Большую Медведицу. Если они видят ее справа от себя, гадание на своего суженого обещает удачу в этом году. Если она находится слева, то свадьбы, вероятно, не будет в ближайшем будущем.

Важным аспектом этого дня также является забота о животных. Рекомендуется кормить уличных котов и собак, а также проявлять особую заботу о домашних питомцах.

Существуют и определенные запреты на этот день: