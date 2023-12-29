Сумасшедшая удача в начале января: Глоба предрек трем знакам зодиака богатство

Российский астролог Павел Глоба способен рассказать, что ожидает представителей зодиакальных созвездий в будущем: какие испытания приготовила Вселенная и как их пройти без вреда для самих себя, и в то же время, какие подарки приготовили небеса для знаков зодиака.

Предсказатель назвал всего три созвездия, представители которых в начале 2024 года столкнутся с чудесами: невероятная денежная удача ждет их в январе, пишет progorod43.

Лев

Родившиеся под знаком зодиака лев в январе грядущего 2024 года сорвут настоящий большой куш: в период со 2 по 5 числа первого месяца в году звезды рекомендуют приобрести лотерейные билеты. Астролог уверен, удача их не подведет.

Стрелец

А вот стрельцам, вероятнее всего, вернуться давнишние забытые долги. Однако, чтобы не спугнуть везение в 2024 году, вернувшиеся деньги астролог советует потратить на близких.

Рыбы

Представителям созвездия рыбы звезды пророчат внезапные премии и поощрения от начальства. Названный знак зодиака слишком долго и упорно трудился, поэтому старания рыб будет вознаграждены сумасшедшими суммами. Вместе с тем Павел Глоба увидел, что родившихся под созвездием водной стихии ожидает увеличение доходов.