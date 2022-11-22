Суконкин: новая волна мобилизации в России может начаться уже в январе, а третья - весной

Прошедшая в России первая волна частичной мобилизации вряд ли станет последней, с таким мнением выступил российский военный эксперт Алексей Суконкин. Он считает, что последующие волны будут целиком и полнотью зависеть от того, как будет реализовываться план Генштаба ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции.

Суконкин заявил, что новая волна мобилизации в России может начаться в январе. Он отмечает, что сейчас грязь и погодные условия мешают ВС РФ пойти в массированное наступление, маневры вероятны после того, как почва хорошо промерзнет.

"К этому времени граждане, мобилизованные в октябре, приблизятся к боевой готовности, будет создан запас снарядов, ракет и патронов, подвезена новая и отремонтирована повреждённая техника", — указал он.

После осуществления операции активная фаза боевых действий завершится через две недели вне зависимости от результата, подчеркнул специалист. Затем на линии фронта будет зафиксировано затишье для пополнения новых ресурсов, считает Суконкин.