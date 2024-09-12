Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Судьбоносный указ подписан: в РФ пенсионеры освобождаются от оплаты отопления и водоснабжения с сентября

Сентябрь 2024 года принес значительные изменени...

cuprit.ru

Подписаться в Telegram

Сентябрь 2024 года принес значительные изменения в российское законодательство, особенно касающиеся пожилых граждан. Реформы вводятся с целью улучшения их социальной защиты и качества жизни, особенно в сфере коммунальных услуг.

Эти новшества направлены на предоставление дополнительных гарантий и поддержки, а также на защиту их прав от неправомерных действий поставщиков услуг.

Нововведения в коммунальных платежах

С осени 2024 года пожилые россияне освобождаются от оплаты за коммунальные услуги, которые не соответствуют установленным государственным стандартам. Это относится к услугам по отоплению и горячему водоснабжению, которые должны соответствовать всем санитарным и техническим нормам.

Доказательство некачественного обслуживания

В случае возникновения спорных ситуаций по качеству предоставляемых услуг, пенсионеры теперь могут представлять фото- и видеоматериалы в качестве доказательств. Эти материалы могут быть использованы при подаче жалоб в соответствующие органы для рассмотрения и принятия мер.

Право на компенсацию

По решению Верховного суда РФ, пенсионеры имеют право на возврат до 50% стоимости некачественно оказанных услуг. Это предоставляет дополнительную защиту их финансовых интересов и помогает обеспечить справедливое возмещение за ненадлежащее обслуживание.

Влияние на поставщиков услуг

Новые меры предполагают не только улучшение условий жизни пенсионеров, но и стимулирование поставщиков услуг к повышению качества работы. Ожидается, что эти правила повысят общие стандарты качества в сфере жилищно-коммунального хозяйства и будут способствовать более ответственному подходу к обслуживанию граждан.

Открытие новой главы в социальной защите

Изменения, вступившие в силу в сентябре 2024 года, открывают новую главу в политике социальной защиты пожилых граждан в Российской Федерации. Они направлены на создание более стабильной и защищенной жизненной среды для старшего поколения, обеспечивая их надлежащим уровнем поддержки и уважением к их потребностям.

Эти реформы представляют собой значительный шаг вперед в улучшении качества жизни пенсионеров, подчеркивая важность их вклада в общество и необходимость обеспечения их достойного и комфортного проживания в зрелые годы.

Сентябрь 2024 года принес значительные изменения в российское законодательство, особенно касающиеся пожилых граждан. Реформы вводятся с целью улучшения их социальной защиты и качества жизни, особенно в сфере коммунальных услуг.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Таксист убил казанца в квартире

Новости России

4 часа назад

ВТБ: в среднем 100 тысяч рублей жители ПФО потратили на летний отдых в этом году

как закрыть вентиляцию от тараканов?

Новости Татарстана

день назад

Муфтий Татарстана назвал хиджаб «традиционной духовной ценностью» россиянок

Важное в РТ

3 дня назад

Старшее поколение сельских жителей Татарстана стало чаще пользоваться интернетом

изготовление сувенирных номеров на авто в Екатеринбурге

Новости Казани

день назад

Слышны крики: в Казани горит квартира на 17 этаже

Новости Казани

12 часов назад

Пропавшего 15-летнего подростка 11 сентября нашли утонувшим

Новости Татарстана

день назад

ДТП с разорванным питбайком и Haval попало на видео в Челнах

Новости Татарстана

15 часов назад

Певица МакSим 11 сентября выступила перед матчем звезд «Спартака»

Новости Казани

день назад

Пьяный мужчина выпал с балкона 16-этажного дома
Лонгриды
57 минут назад

«Должны появиться на всех трассах города»: рассказываем, где еще в Казани установят шумозащитные экраны

Недавно редакция PROKAZAN узнала от собственног...

Новости Казани

3 часа назад

Казанская теннисистка била себя ракеткой по голове после проигрыша

Важное в РТ

день назад

Казань вошла в пятерку городов-лидеров деловой активности в России

Новости Татарстана

5 часов назад

Летняя погода задержится в РТ еще на неделю

Новости Казани

6 часов назад

В Казани 14 сентября пройдет выставка собак из приюта
В РТ проводят проверку после выкатывания самоле...
Новости Татарстана
день назад

В РТ проводят проверку после выкатывания самолета Cessna за пределы полосы

Новости Татарстана

7 часов назад

В МЧС Татарстана призвали воздержаться от купания

Новости Татарстана

8 часов назад

Чиновница в РТ предложила пересмотреть перечень освобождающих от армии болезней

Новости Казани

8 часов назад

В Кировском районе Казани завершили ремонт участка водопровода
Казанские веранды: топ мест для незабываемых ве...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Казанские веранды: топ мест для незабываемых вечеров
В Татарстане в четверг будет до +29 градусов
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане в четверг будет до +29 градусов