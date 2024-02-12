Строжайший тотальный запрет для всех, у кого есть дача или огород

С начала 2024 года в России введены новые правила, касающиеся времени пребывания на дачных участках и загородных домах.

Согласно этим правилам, разрешено находиться на дачном участке только с 1 апреля по 1 октября. Однако, если ваш индивидуальный жилой дом оборудован всеми необходимыми коммуникациями и удобствами, вы имеете право проживать в нем в течение всего года.



