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· Артем Акчурин

Строжайший тотальный запрет для всех, у кого есть дача или огород

Строжайший тотальный запрет для всех, у кого есть дача или огород

РБК

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С начала 2024 года в России введены новые правила, касающиеся времени пребывания на дачных участках и загородных домах.

Согласно этим правилам, разрешено находиться на дачном участке только с 1 апреля по 1 октября. Однако, если ваш индивидуальный жилой дом оборудован всеми необходимыми коммуникациями и удобствами, вы имеете право проживать в нем в течение всего года.

Однако, ситуация отличается для загородных домов. Обычно загородные дома не используются зимой, и все системы отключаются на этот период. Поэтому постоянное проживание в загородном доме запрещено. Тем не менее, вы все еще можете посещать свой загородный дом вне установленного периода, но его полноценное использование, вероятно, будет ограничено.

Целью введения этих новых правил является регулирование времени пребывания на дачных участках и загородных домах, а также установление более четких определений "индивидуального жилого дома" и "загородного дома" в контексте коммуникаций и удобств. Однако, стоит заметить, что эти правила не запрещают законодательно посещение дачи зимой. Информация предоставлена порталом cheb-live.ru.

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