Строжайший тотальный запрет для всех, у кого есть дача или огород
РБК
С начала 2024 года в России введены новые правила, касающиеся времени пребывания на дачных участках и загородных домах.
Согласно этим правилам, разрешено находиться на дачном участке только с 1 апреля по 1 октября. Однако, если ваш индивидуальный жилой дом оборудован всеми необходимыми коммуникациями и удобствами, вы имеете право проживать в нем в течение всего года.
Целью введения этих новых правил является регулирование времени пребывания на дачных участках и загородных домах, а также установление более четких определений "индивидуального жилого дома" и "загородного дома" в контексте коммуникаций и удобств. Однако, стоит заметить, что эти правила не запрещают законодательно посещение дачи зимой. Информация предоставлена порталом cheb-live.ru.