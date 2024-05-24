Строгий запрет с сегодняшнего дня. Всех россиян, у которых есть дача или огород, ждет сюрприз

Что изменится для владельцев участков в 2024 году?



Любителей загородного отдыха ждут не только свежий воздух и радость от собственного урожая, но и ужесточение законодательства. Издание PRIMPRESS предупреждает: в дачном сезоне-2024 контроль за соблюдением правил на участках будет значительно усилен, а штрафы за нарушения вырастут.



Рассказываем о самых важных изменениях.



Категорически запрещено организовывать несанкционированные места сбора мусора на территории участка. Хранить отходы можно только в специально предназначенных для этого контейнерах. За несоблюдение правил - штраф от 20 тысяч рублей.



Зеленые насаждения - строго по нормам: При высадке деревьев следует помнить о необходимости соблюдать дистанцию от забора соседей. Минимальное расстояние - три метра. За нарушение этого правила также предусмотрен штраф.



Запрет на разведение скота: Владельцам дачных участков следует помнить, что разводить животных (коз, свиней, коров) можно только при наличии соответствующего статуса земли - "для ведения сельского хозяйства". В противном случае нарушителям грозит штраф, размер которого может достигать десятков тысяч рублей (в зависимости от кадастровой стоимости участка).



Чтобы летний отдых не омрачился неприятными санкциями, эксперты рекомендуют всем дачникам заранее ознакомиться с актуальными правилами и изменениями в законодательстве.