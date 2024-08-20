Страшный пожар на нефтебазе: в Ростовской области горит 10 тысяч кв м нефтехранилища

На нефтебазе в Пролетарске огнем охвачены уже более 10 тысяч кв м территории. Сейчас тушением занимаются более 500 спасателей. Тушение идет уже третий день.

Нефтебаза была атакована беспилотниками.

К тушению привлекли и авиацию. Уже известно, что при тушении пожара пострадал 41 спасатель. 5 сотрудников уже в реанимации. Их хотят перевезти в Ростов. Двоих, с тяжелыми ожогами, уже перевезли в Ростов.

Блогер и пожарный Владислав Гончаров организовал сбор денег для пострадавших спасателей, которые принимают участие в тушении. По его словам, спасатели остались без снаряжения и части здоровья. К утру, 20 августа, удалось собрать уже 231 тысячу рублей. Правда, хорошая инициатива может обернуться для блогера лишением рабочего места.

Волонтеры развернули на базе спортивного центра «Лидер» 300 коек для отдыха спасателей. Один из волонтеров рассказал, что сотрудники не спали уже более двух суток.