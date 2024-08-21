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Страшный пожар на нефтебазе: в Ростовской области четвертые сутки тушат 10 тысяч кв м нефтехранилища

В Пролетарске уже четвертый день продолжается м...

161.ru

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В Пролетарске уже четвертый день продолжается масштабный пожар на нефтебазе, охвативший более 10 тысяч квадратных метров территории. В тушении участвуют свыше 500 спасателей, а также авиация. Нефтебаза подверглась атаке беспилотников, что и стало причиной возгорания.

Пожарным приходится работать в крайне сложных условиях, что уже привело к трагическим последствиям. На данный момент известно о 42 пострадавших спасателях, из которых 15 были госпитализированы. Пятеро находятся в реанимации, двоих с тяжелыми ожогами уже перевезли в Ростов-на-Дону, сообщает ТАСС.

Волонтеры развернули 300 коек для отдыха спасателей на базе спортивного центра «Лидер», так как сотрудники пожарной службы не спят уже более двух суток. По словам одного из волонтеров, условия работы чрезвычайно тяжелые, и число пострадавших продолжает расти.

Блогер и пожарный Владислав Гончаров запустил сбор средств для пострадавших коллег, которые остались без необходимого снаряжения и здоровья. На утро 20 августа уже собрано 231 тысяча рублей. Однако, несмотря на добрые намерения, эта инициатива может поставить под угрозу его рабочее место.

По информации из медицинских источников, 27 пострадавших находятся на амбулаторном лечении, а остальные распределены между больницами Пролетарского района, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга. Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее сообщал о 41 пострадавшем пожарном, 18 из которых нуждаются в госпитализации.

Тушение пожара продолжается, и спасатели делают всё возможное, чтобы справиться с этой чрезвычайной ситуацией, несмотря на все трудности и риски.

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