Страшная жара вернется, но с неожиданностью: синоптики сказали, что будет

Прогнозы синоптиков указывают на возвращение аномальной жары в ближайшее время, передает PRIMPRESS. Страну ожидают не только высокие температуры, но и необычное явление. В первых числах сентября сильная жара охватит несколько крупных регионов, где проживают и туристы.

Южная часть России будет наиболее пострадавшей - столбики термометров достигнут показателей выше нормы. В Москве температура поднимется до 28 градусов, а в Черноземье - выше плюс 30.

Однако на Кубани начало осени наступит с высокой температурой, но после нескольких дней ожидается охлаждение и небольшие дожди. Тем не менее, синоптики прогнозируют повторное возвращение жары, сопровождаемое ярким солнцем и засухой. Такая погода увеличит риски возникновения лесных пожаров на юге страны. В более северных района России также ожидается необычно теплая погода в начале сентября, с температурой до 23 градусов в Москве.