Штрафы вырастут кратно: с начала января 2025 года автолюбителям не позавидуешь

С начала следующего года в Российской Федерации вступят в силу новые санкции за нарушения правил дорожного движения (ПДД).

Исправления в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) подразумевают значительное увеличение штрафных сумм за наиболее распространённые правонарушения.

Основные изменения в штрафах:

- Ремни безопасности: штраф за неиспользование возрастёт до 1,5 тысячи рублей.

- Нетрезвое вождение: за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или передачу управления такому водителю вводится штраф в размере 45 000 рублей.

- Превышение скорости: штрафы будут варьироваться от 750 до 7500 рублей, тогда как сейчас они составляют 500-5000 рублей.

- Дорожные знаки и разметка: штраф за несоблюдение составит от 750 до 7500 рублей, вместо предыдущих 500-5000 рублей.

Нововведения также коснутся правил буксировки, движения крупногабаритного транспорта и штрафов за причинение вреда здоровью в ДТП. За лёгкий вред штраф повысится до 3700-7500 рублей, а за средний — до 15 000-30 000 рублей.

Новая схема льготной оплаты:

Срок действия скидки увеличится с 20 до 30 дней, однако размер скидки снизится с 50% до 25%. Это даст возможность сэкономить, одновременно усиливая ответственность водителей.

Для чего увеличивают штрафы?

Штрафы в России не изменялись с 2013 года, несмотря на инфляцию, составившую 70% за этот период. Ужесточение наказаний направлено на снижение числа аварий, ведь только за девять месяцев 2024 года произошло более 100 000 ДТП, унесших жизни 11,5 тысячи человек.

Эксперты подчеркивают, что действующие штрафы часто воспринимаются как незначительные, что делает наказание менее эффективным.

Куда направляются собранные средства?

До 75% сбора штрафов остаются в бюджетах регионов. Эти средства идут на ремонт дорог и развитие транспортной инфраструктуры, что в свою очередь способствует улучшению состояния региональных и муниципальных дорог.

Повышение штрафов является шагом к повышению безопасности на дорогах и улучшению дорожной инфраструктуры. Ужесточение правил должно побудить водителей более ответственно относится к соблюдению ПДД.