Штрафы вырастут кратно: с 1 января 2025 года автолюбителям не позавидуешь

Российские водители столкнутся с существенными изменениями в системе штрафов за нарушения ПДД с 2025 года. Правительство готовит поправки в КоАП, предусматривающие повышение санкций за ряд распространённых нарушений.

Какие изменения готовятся?

Поправки, которые планируется рассмотреть в ноябре на комиссии по законопроектной деятельности, включают в себя следующие изменения:

Неиспользование ремней безопасности: штраф вырастет до 1500 рублей.

Управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения или отказ от медосвидетельствования: сумма штрафа увеличится с 30 000 до 45 000 рублей.

Превышение скорости и нарушения дорожной разметки: штрафы будут варьироваться от 750 до 7500 рублей в зависимости от степени нарушения.

Международный опыт и обоснование изменений:

Несмотря на увеличение штрафов, российские санкции останутся ниже или на уровне мировых стандартов. Например, в Германии за превышение скорости штраф составляет от 10 до 680 евро, в США — от $100 до $500, а в Финляндии размер штрафа зависит от дохода водителя. Эксперты считают, что повышение штрафов — важный инструмент для повышения ответственности водителей.

Цель повышения штрафов:

Основная цель — не наказание, а предотвращение нарушений. Увеличение штрафов должно стать сдерживающим фактором, учитывая, что инфляция снизила эффективность прежних мер с 2013 года.

Изменения в льготном периоде оплаты штрафов:

С 2025 года льготный период для уплаты штрафов увеличится до 30 дней, но скидка уменьшится с 50% до 25%. Это должно стимулировать водителей к своевременной оплате штрафов.

Назначение средств, собранных с штрафов:

Финансовые средства от штрафов направляются в региональные бюджеты для ремонта дорог. По данным экспертов, около 75% собранных средств остаются в субъектах РФ и используются для улучшения дорожной инфраструктуры. Это особенно актуально, учитывая, что треть российских дорог нуждается в капитальном ремонте.

Влияние изменений на автомобилистов:

Предлагаемые изменения вызывают неоднозначные оценки. С одной стороны, повышение штрафов может стать финансовой нагрузкой для водителей. С другой стороны, это направлено на повышение безопасности дорожного движения и снижение числа аварий. Только за девять месяцев 2024 года в ДТП погибло более 11 500 человек. Улучшение дорожной инфраструктуры и ужесточение наказаний способны существенно сократить эти показатели.

Новые меры, несмотря на неоднозначность, имеют долгосрочные цели: повышение дисциплины водителей, снижение аварийности и улучшение состояния дорог. Если поправки будут приняты, это станет важным шагом в развитии дорожной инфраструктуры и повышении уровня безопасности на российских дорогах.

