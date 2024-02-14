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Штрафы придут конвейером: камеры фиксируют отсутствие всего 1 вещи на авто — кого не коснется

Штрафы придут конвейером: камеры фиксируют отсутствие всего 1 вещи на авто — кого не коснется

okuzove.ru

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Многие автомобилисты осведомлены о том, что инспекторы Госавтоинспекции не всегда обращают внимание на работоспособность фар у автомобилей, хотя включение фар является обязательным требованием Правил дорожного движения и нарушение этого правила подлежит штрафу.

В то же время, в Москве наблюдается резкое увеличение числа выписываемых штрафов водителям, управляющим автомобилями с неисправными фарами. Согласно ПДД, фары должны быть включены при движении в любое время суток. Однако, когда водители нарушают это правило в дневное время, часто это остается безнаказанным, по крайней мере, до недавнего времени.

В последнее время в интернете, на форумах и сайтах, стали появляться многочисленные жалобы на автоматическое наложение штрафов за неисправные фары с использованием камер, что свидетельствует о широком применении этой технологии для наказания нарушителей.

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