Штрафы придут конвейером: камеры фиксируют отсутствие всего 1 вещи на авто — кого не коснется

Многие автомобилисты осведомлены о том, что инспекторы Госавтоинспекции не всегда обращают внимание на работоспособность фар у автомобилей, хотя включение фар является обязательным требованием Правил дорожного движения и нарушение этого правила подлежит штрафу.

В то же время, в Москве наблюдается резкое увеличение числа выписываемых штрафов водителям, управляющим автомобилями с неисправными фарами. Согласно ПДД, фары должны быть включены при движении в любое время суток. Однако, когда водители нарушают это правило в дневное время, часто это остается безнаказанным, по крайней мере, до недавнего времени.

В последнее время в интернете, на форумах и сайтах, стали появляться многочисленные жалобы на автоматическое наложение штрафов за неисправные фары с использованием камер, что свидетельствует о широком применении этой технологии для наказания нарушителей.