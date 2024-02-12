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Штрафы полетели пачками: камеры фиксируют отсутствие всего 1 вещи на авто — кого не коснется

Штрафы полетели пачками: камеры фиксируют отсутствие всего 1 вещи на авто — кого не коснется

avtoshark.com

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В столице России Москве значительно выросло число штрафов за невключение фар. По закону все автомобили при движении должны включать ближний свет фар или дневные ходовые огни, но это правило не всегда соблюдается. Многие водители говорят, что инспекторы ГИБДД иногда не обращают на это внимания, хотя по закону за это полагается штраф.

Правила дорожного движения гласят, что фары и мигалки должны быть включены всегда, но сотрудники ГИБДД иногда не знают об этом правиле. И это несмотря на то, что штраф за административное правонарушение составляет 500 рублей.

Исключением является ночное время, поскольку не включенные фары не только опасны для других участников дорожного движения, но и свидетельствуют о некомпетентности водителя. Однако на практике вождение без света фар в дневное время в Москве редко наказывается.

Но, похоже, свобода для столичных водителей уходит в прошлое. По данным Ussurmedia, в последнее время на интернет-порталах появилось множество жалоб на штрафы за невключение фар, зафиксированные автоматическими камерами, что говорит о широком применении этого метода наказания.

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