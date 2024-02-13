Штрафы полетят пачками: камеры фиксируют отсутствие всего 1 вещи на авто — кого не коснется

Многие водители знают, что Госавтоинспекция не всегда обращает внимание на то включены фары у автомобилей или нет, несмотря на то что это нарушение КоАП и наказывается штрафом.

Однако в столице Российской Федерации наблюдается стремительное увеличение штрафов для водителей, управляющих автомобилями с неисправными фарами.

Согласно ПДД, фары при движении должны быть включены у всех водителей в любое время суток. Однако, когда данной правило нарушается российскими автолюбителями днем, то очень часто это остается безнаказанным. До сих пор в Москве не было вынесено ни одного штрафа за езду без света днем.

Тем не менее в последнее время в Интернете на форумах и сайтах начало появляться большое количество жалоб на автоматические штрафы с камер за неисправные фары, что говорит о широком применении этой технологии принуждения, пишет ussurmedia.