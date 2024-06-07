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Штраф в 12 тысяч долларов: в Турции туристам запретили посещать пляжи

Любители отдыха на пляжах Турции по ночам должны узнать о ряде нововведений в текущем году.

dzen.ru

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Любители отдыха на пляжах Турции по ночам должны узнать о ряде нововведений в текущем году.

В районах Анталья и Мугла были установлены строгие ограничения доступа к пляжам с 20:00 вечерка до 08:00 утра. Эти правила введены для обеспечения порядка и охраны природных ресурсов в течение ночных часов.

Охрана черепах в период их размножения

В центре внимания новых регламентов — защита популяций черепах-логгерхедов, которые включены в список видов Красной книги. Эти морские черепахи приходят на пляжи для откладки яиц, и особенно важно обеспечить безопасность для молодняка в период с июля по сентябрь. В это время на двадцати пляжах введен запрет на ночное купание, чтобы обезопасить молодых черепах на их пути к морю.

Размеры штрафов и методы контроля

Несоблюдение установленных правил может привести к наложению штрафов в размере почти до 400 000 турецких лир, что эквивалентно около 12 тысячам долларов. В дополнение, в ночное время запрещено устраивать костры, размещать палатки и перемещаться на транспортных средствах по пляжам. Чтобы контролировать соблюдение туристами установленных норм на пляжах, будут установлены камеры видеонаблюдения.

Международный аспект охраны природы

Подобные меры в Турции являются частью мировой экологической стратегии по охране природы. Аналогичные ограничения действуют в других регионах, например, на пляжах Египта вводятся ограничения в период апреля по июнь, связанные с размножением акул и их активностью вблизи берегов.

Введение данных правил, о которых сообщили на mir24.tv, на пляжах Турции отражает более широкую тенденцию к ответственному и устойчивому отдыху. Меры направлены на снижение человеческого воздействия на уникальные природные экосистемы и поддержание биоразнообразия для будущих поколений. Это не только укрепляет экологическую безопасность, но и повышает качество отдыха, делая его более осознанным и уважительным к природе.

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