Штраф в 12 тысяч долларов: в Турции туристам запретили ходить на пляжи

Любители ночного отдыха на пляже в Турции столкнутся с новыми ограничениями и значительными штрафами.

В частности, в ряде популярных курортных районов, включая Анталью и Муглу, введены строгие правила касательно доступа к пляжам в ночное время.

Среди запрещенных для ночных купаний мест насчитывается 20 пляжей, где обитают черепахи-логгерхеды, включенные в Красную книгу. Особенно важными месяцами для защиты этих животных являются с июля по сентябрь, когда на пляжах появляются детеныши черепах, старающиеся добраться до воды. К сожалению, далеко не всем молодым особям удается выжить без помощи.

Для защиты этих уязвимых видов, правительство Турции установило запрет на купание с 20:00 до 08:00, начиная с мая и заканчивая сентябрем. Кроме того, в указанный период запрещено разводить костры, ставить палатки и проезжать на пляж на транспортных средствах.

Штрафы за нарушение этих правил в этом году достигли 387 тысяч 141 турецкую лиру (примерно 12 тысяч долларов). Для контроля соблюдения правил на пляжах были установлены камеры видеонаблюдения.

В контексте природоохранной деятельности, эксперты также напоминают о рисках купания в определенных регионах в других странах, например, на пляжах Египта, где в период с апреля по июнь повышается активность акул из-за близости мест их размножения и обилия пищи в прибрежных водах, сообщает mir24.tv.