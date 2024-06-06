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Штраф в 12 000 долларов: в Турции туристам запретили ходить на пляжи

Туристы, предпочитающие ночной отдых на пляжах Турции, столкнутся с новыми правилами и высокими штрафами.

svadba1000.ru

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Туристы, предпочитающие ночной отдых на пляжах Турции, столкнутся с новыми правилами и высокими штрафами. В популярных курортных районах, таких как Анталья и Мугла, были введены строгие ограничения на доступ к пляжам в ночное время.

Особое внимание уделено защите мест обитания черепах-логгерхедов, которые занесены в Красную книгу. В период с июля по сентябрь, когда на пляжах появляются молодые черепахи, введены запреты на ночные купания на 20 пляжах. Эти меры направлены на защиту детенышей, которые стремятся достичь моря и часто нуждаются в помощи для выживания.

С мая по сентябрь на пляжах действует запрет на купание с 20:00 до 08:00. Также в это время запрещено разводить костры, устанавливать палатки и въезжать на транспортных средствах. Штрафы за нарушение этих правил в текущем году могут достигать 387 тысяч 141 турецкую лиру (около 12 тысяч долларов).

Для обеспечения соблюдения правил, на пляжах установлены системы видеонаблюдения. Кроме того, в контексте мировой природоохранной инициативы, эксперты напоминают о рисках купания в других частях мира в определенные периоды года. Например, на пляжах Египта в период с апреля по июнь повышается активность акул из-за их размножения и обилия пищи в прибрежных водах, как сообщает mir24.tv.

Эти новые меры предполагают не только ограничения, но и большую ответственность отдыхающих, направленную на сохранение уникальной природы и морской фауны.

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