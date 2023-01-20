Штраф и лишение прав: автоэксперты назвали несколько хитростей и уловок ГИБДД, на которых попадаются все водители

Эксперты в интервью "Газете.ру" рассказали о "дорожных ловушках", на которых попадаются почти все водители, что играет на руку ГИБДД. Инспекторы охотно оформляют штрафы в этих ситуациях и даже лишают прав.

На дорогах широко распространена практика, когда временные дорожные знаки с ограничением скорости, установленные в местах дорожных работ, не снимают даже тогда, когда ремонт уже завершился и все его признаки, включая ограждения, уже убраны, сообщил президент Коллегии правовой защиты автовладельцев (КПЗА) Виктор Травин. В таких местах велик риск получить штраф за превышение скорости, в том числе зафиксированный автоматической камерой. Обжаловать это можно, но придется долго ходить по инстанциям.

Также Травин указал на "ловушку" с разметкой. Водитель выезжают на встречку в тех местах, где сплошная стерлась или запрещающие знаки скрыты листвой деревьев.

Сотрудники ГИБДД нередко ловят водителей на обгоне медленного трактора. При этом трактор специально выпускают на дорогу в определенном месте.

Также любят ловить на путепроводах, где обгон запрещен в принципе, невзирая на наличие прерывистой разметки.

И уж точно лишиться прав можно при распространенной ловушке, связанной с освидетельствованием.

По словам вице-президента НАС Антона Шапарина, следует внимательно слушать инспектора, который предлагает пройти освидетельствование.