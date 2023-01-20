Штраф и лишение прав: автоэксперты назвали несколько хитростей и уловок ГИБДД, на которых попадаются все водители
Фото: gorodnsk63.ru
Эксперты в интервью "Газете.ру" рассказали о "дорожных ловушках", на которых попадаются почти все водители, что играет на руку ГИБДД. Инспекторы охотно оформляют штрафы в этих ситуациях и даже лишают прав.
На дорогах широко распространена практика, когда временные дорожные знаки с ограничением скорости, установленные в местах дорожных работ, не снимают даже тогда, когда ремонт уже завершился и все его признаки, включая ограждения, уже убраны, сообщил президент Коллегии правовой защиты автовладельцев (КПЗА) Виктор Травин. В таких местах велик риск получить штраф за превышение скорости, в том числе зафиксированный автоматической камерой. Обжаловать это можно, но придется долго ходить по инстанциям.
Также Травин указал на "ловушку" с разметкой. Водитель выезжают на встречку в тех местах, где сплошная стерлась или запрещающие знаки скрыты листвой деревьев.
Сотрудники ГИБДД нередко ловят водителей на обгоне медленного трактора. При этом трактор специально выпускают на дорогу в определенном месте.
Также любят ловить на путепроводах, где обгон запрещен в принципе, невзирая на наличие прерывистой разметки.
И уж точно лишиться прав можно при распространенной ловушке, связанной с освидетельствованием.
По словам вице-президента НАС Антона Шапарина, следует внимательно слушать инспектора, который предлагает пройти освидетельствование.
"При процедуре освидетельствования человеку традиционно пытаются навязать формулировку, что он от него отказывается. Предлагают использовать неофициальный алкодетектор, который откалиброван так, чтобы показать нужный инспектору результат. И, наконец, в пятницу и субботу инспекторы ДПС часто дежурят на выездах из дорогих коттеджных поселков", — перечисляет Шапарин.