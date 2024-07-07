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«Столбики термометров покажут и плюс 40»: синоптики внезапно изменили прогноз на июль

По прогнозам метеорологов, предстоящее лето 2024 года в России ожидается исключительно жарким и нестабильным. Эксперты предсказывают, что температурные показатели превысят обычные климатические нормы на целых семь градусов.

florcvet.ru

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По прогнозам метеорологов, предстоящее лето 2024 года в России ожидается исключительно жарким и нестабильным. Эксперты предсказывают, что температурные показатели превысят обычные климатические нормы на целых семь градусов, достигая в некоторых регионах до +35 градусов Цельсия.

Этот температурный всплеск, по словам специалистов, захватит не только центральные, но и многие отдаленные уголки страны, включая такие регионы, как Дальний Восток и Поволжье. В городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, температуры могут подняться до отметок, при которых ощущается жара в +40 градусов.

Кроме экстремального тепла, регионы ожидают участившиеся грозы с сильными ливнями, характерные для тропического климата. Особенно опасная ситуация прогнозируется в Татарстане, где кроме жары ожидаются интенсивные осадки.

Для минимизации рисков, связанных с погодными условиями, россиянам и гостям страны рекомендуется внимательно следить за метеорологическими обновлениями и соблюдать все необходимые меры безопасности. Важно подготовиться к возможным экстремальным условиям, чтобы обеспечить себе комфортное и безопасное лето.

Таким образом, лето 2024 года представляет собой серьезное испытание для жителей России. Но при должной подготовке и соблюдении рекомендаций можно не только избежать неприятностей, но и насладиться теплыми днями, несмотря на капризы природы.

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