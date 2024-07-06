«Столбики термометров покажут и +40»: синоптики внезапно изменили прогноз на июль

Россия вступает в новый сезон с предсказаниями о предстоящих экстремальных погодных условиях. После прошлогодних пожаров и наводнений метеорологи прогнозируют необычайно сильную жару, которая может побить все предыдущие температурные рекорды.

С начала июля ожидается значительное повышение температур, превышающее климатические нормы на 7 градусов, с обычными показателями в районе +25...+27 градусов Цельсия.

Эта волна жары охватит не только центральные области страны, но и более отдалённые регионы, включая Дальний Восток, Поволжье, а также Центр и Северо-Запад. В таких крупных городах, как Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Калуга, Тула и Новгород, столбики термометров могут показывать до +35 градусов, а ощущаемая температура может достигать отметки в +40 градусов.

К экстремальной жаре добавится и увеличение количества сильных ливней с грозами, которые обычны для тропического климата. Во время гроз скорость ветра может достигать 8 метров в секунду. Особенно нестабильная погода ожидается в Татарстане и прилегающих к нему регионах, где уже на следующей неделе температура воздуха может взлететь до +35 градусов, сопровождаясь ливнями и грозами.

В свете такого неблагоприятного прогноза, жителям и гостям страны рекомендуется оставаться в курсе последних обновлений погоды и придерживаться мер предосторожности. Правильная подготовка и осведомленность помогут минимизировать риски для здоровья и сделать летний период более комфортным, несмотря на капризы погоды.

Лето 2024 года обещает стать серьезным испытанием для жителей регионов, находящихся в зоне аномальных погодных условий. Однако, соблюдение необходимых мер безопасности и бдительность могут помочь всем преодолеть возможные трудности и насладиться теплыми летними днями.