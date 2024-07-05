«Столбики термометров покажут и +40»: синоптики резко изменили прогноз на июль

Россия готовится к очередному сезону экстремальной погоды. После разрушительных пожаров и наводнений прошлого года, метеорологи предупреждают о приближении аномальной жары, которая может превзойти все рекорды.

Уже с начала июля ожидается резкий скачок температур – на 7 градусов выше климатической нормы. В среднем, столбики термометров будут колебаться в районе +25...+27 градусов, однако в некоторых регионах зной будет особенно сильным.

Волна экстремальной жары накроет не только Центральную Россию, но и отдаленные уголки страны, такие как Дальний Восток, Поволжье, Центр и Северо-Запад. В крупных городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Тверь, Калугу, Тулу и Новгород, температура может достигать +35 градусов, а по ощущениям – все +40!

К палящему зною добавятся и сильные ливни с грозами, характерные для тропического климата. Скорость ветра во время гроз может достигать 8 м/с. Особенно нестабильная погода ожидается в Татарстане и соседних регионах, где резкое потепление до +35 градусов будет сопровождаться ливнями и грозами уже на следующей неделе.

В связи с неблагоприятным прогнозом, жителям и гостям России настоятельно рекомендуется следить за обновлениями погоды и соблюдать меры предосторожности. Грамотная подготовка и информированность помогут снизить риски для здоровья и сделать летний период более комфортным, несмотря на капризы природы.

Лето 2024 года станет настоящим испытанием для жителей регионов, столкнувшихся с аномальной погодой. Однако, проявляя бдительность и заботясь о своем благополучии, мы сможем преодолеть любые трудности и насладиться теплыми днями.