Стоимость квартир взлетит: строители взбунтовались против грабительских банковских комиссий

На публичной встрече застройщики высказали свое неодобрение в отношении новой практики крупнейших российских банков - введения комиссий за льготную ипотеку с государственной поддержкой. Банки объясняют это уменьшением своих доходов от таких кредитов и требуют компенсаций. В ответ, участники рынка предупредили, что из-за новых комиссий цены на квартиры резко возрастут, поскольку все издержки будут перекладываться на простых граждан. В рамках исследования, проведенного aif.ru, были выявлены последствия для покупателей квартир.



Укрепление государственных условий предоставления льготной ипотеки и уменьшение маржинальности такого вид кредитования для банков привели к тому, что банки начали взимать комиссии с застройщиков за каждого клиента, воспользовавшегося льготной ипотекой. Банковские работники жалуются на то, что предоставление льготной ипотеки стало для них убыточным, поэтому застройщики должны доплачивать.



«Повышение комиссионного вознаграждения неизбежно отразится на кошельке покупателя. Уже можно заметить подорожание на 8,5% при сравнении стоимости квартир в декабре и январе в новостройках Московской области», — отметил Витковский.



Введение комиссионных сборов для застройщиков приведет к росту цен на новостройки до 10-15% в зависимости от региона, предупредил Илья Витковский, вице-президент по продажам и маркетингу девелоперской компании «Dogma», на круглом столе «Ипотека-2024» в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

Если человек покупает квартиру стоимостью 12 миллионов рублей по программе семейной ипотеки, то застройщик будет вынужден заплатить банку комиссию в 778 тысяч рублей, рассчитал Рустам Азизов, директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101». При этом строительной компании придется получить эти деньги в кредит у банка и оплачивать проценты по ним. Все это может заставить застройщика увеличить цены на жилье, даже если это противоречит их интересам и отразится на темпах продаж, отметил Азизов