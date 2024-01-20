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Стоимость квартир взлетит: строители взбунтовались против грабительских банковских комиссий

Стоимость квартир взлетит: строители взбунтовались против грабительских банковских комиссий

realty.rbc.ru

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На публичной встрече застройщики высказали свое неодобрение в отношении новой практики крупнейших российских банков - введения комиссий за льготную ипотеку с государственной поддержкой. Банки объясняют это уменьшением своих доходов от таких кредитов и требуют компенсаций. В ответ, участники рынка предупредили, что из-за новых комиссий цены на квартиры резко возрастут, поскольку все издержки будут перекладываться на простых граждан. В рамках исследования, проведенного aif.ru, были выявлены последствия для покупателей квартир.

Укрепление государственных условий предоставления льготной ипотеки и уменьшение маржинальности такого вид кредитования для банков привели к тому, что банки начали взимать комиссии с застройщиков за каждого клиента, воспользовавшегося льготной ипотекой. Банковские работники жалуются на то, что предоставление льготной ипотеки стало для них убыточным, поэтому застройщики должны доплачивать.


Введение комиссионных сборов для застройщиков приведет к росту цен на новостройки до 10-15% в зависимости от региона, предупредил Илья Витковский, вице-президент по продажам и маркетингу девелоперской компании «Dogma», на круглом столе «Ипотека-2024» в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

«Повышение комиссионного вознаграждения неизбежно отразится на кошельке покупателя. Уже можно заметить подорожание на 8,5% при сравнении стоимости квартир в декабре и январе в новостройках Московской области», — отметил Витковский.

Если человек покупает квартиру стоимостью 12 миллионов рублей по программе семейной ипотеки, то застройщик будет вынужден заплатить банку комиссию в 778 тысяч рублей, рассчитал Рустам Азизов, директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101». При этом строительной компании придется получить эти деньги в кредит у банка и оплачивать проценты по ним. Все это может заставить застройщика увеличить цены на жилье, даже если это противоречит их интересам и отразится на темпах продаж, отметил Азизов

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