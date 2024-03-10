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· Артем Акчурин

Стоимость квартир упадет до 50%: эксперты заявили, что случится с ценами на недвижимость в 2024 году

Стоимость квартир упадет до 50%: эксперты заявили, что случится с ценами на недвижимость в 2024 году

РБК

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В начале 2024 года прогнозируется снижение спроса на жилье на российском рынке из-за строжающихся условий ипотечного кредитования. Ожидается, что к весне цены на жилье упадут приблизительно на 10%.

В конце 2023 года условия льготного финансирования жилых комплексов были ужесточены, а первоначальный взнос был увеличен с 20% до 30%. В январе средняя процентная ставка по ипотечной программе составила 16,7% для новых построек и 16,9% для вторичного жилья, что привело к снижению спроса покупателей в среднем на 20% по всей стране и на 26% на рынке вторичного жилья. Несмотря на это, цены на недвижимость оставались стабильными.

По мнению экспертов, в течение 2024 года российский рынок недвижимости отреагирует на новые условия, и цены снизятся, особенно на вторичном рынке. Предполагается, что весной продавцы начнут снижать цены, стимулируя активность продаж. Ожидается также замедление роста цен как на первичном, так и на вторичном рынках недвижимости в России, а спрос в первые три месяца года потеряет 10-20%.

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